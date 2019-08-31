2019-08-31T06:23:14+03:00
Общество

В сентябре тюменцев ждет серия творческих мастер-классов

На первом занятии участники узнают, как узнать себя с помощью рисования
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В сентябре тюменцев ждет серия творческих мастер-классов. Фото: Моя территорияВ сентябре тюменцев ждет серия творческих мастер-классов. Фото: Моя территория
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Первый осенний месяц у многих ассоциируется с началом учебы. В этом году «сесть за парты» смогут не только школьники и студенты, но и все желающие. В мультицентре «Моя территория» начинается серия мастер-классов, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Первое занятие будет посвящено рисованию. Пятого сентября психолог Ксения Мазитова расскажет, как с помощью арт-терапии познать себя. По словам ведущей тренинга, арт-терапия –это не только направление в психотерапии, но и возможность снять стресс, избавиться от фобий и депрессии. На мастер-классе участники освоят одну из методик – рисование. Рисование помогает проработать подавленные чувства, мысли и сконцентрироваться на своих ощущениях.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте TMN-id во вкладке «Проекты». Отметим, что творческие события в мультицентре будут проходить в течение всего месяца. На них участники смогут узнать о существовании новых видов искусства, попробовать себя в этих направлениях.

Следующие события пройдут 12 и 19 сентября. На них участники будут рисовать на доске нитками, которые натянуты на гвозди, и учиться фигурной резке по овощам и фруктам. Итоговое мероприятие пройдет 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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