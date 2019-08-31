В Тюмени 31 августа погаснут сразу пять светофоров

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-31T06:29:31+03:00

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В Тюмени 31 августа с 9 утра до 20 часов вечера будут отключены сразу пять светофоров. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Итак, регулировщики погаснут на следующих улицах и перекрёстках:

- ул. Хохрякова – ул. Первомайская;

- ул. Хохрякова, 53;

- ул. Первомайская – ул. Володарского (светофор Т-7);

- ул. Водопроводная – ул Советская;

- ул. Водопроводная – ул. Хохрякова.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU