В Тюмени 31 августа погаснут сразу пять светофоров
Это связано с плановыми работами на электросетях
В Тюмени 31 августа погаснут сразу пять светофоровФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 31 августа с 9 утра до 20 часов вечера будут отключены сразу пять светофоров. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
Итак, регулировщики погаснут на следующих улицах и перекрёстках:
- ул. Хохрякова – ул. Первомайская;
- ул. Хохрякова, 53;
- ул. Первомайская – ул. Володарского (светофор Т-7);
- ул. Водопроводная – ул Советская;
- ул. Водопроводная – ул. Хохрякова.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU