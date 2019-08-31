2019-08-31T06:02:33+03:00
Общество

Погода в Тюмени 31 августа: в Лошадиный праздник ожидается лютый холод и дождь

Видимо, с летом прощаемся до следующего года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 31 августа: в Лошадиный праздник ожидается лютый холод и дождь. Фото: мемПогода в Тюмени 31 августа: в Лошадиный праздник ожидается лютый холод и дождь. Фото: мем
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В Тюмени 31 августа ожидается бесконечный дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8 C, днём +8…+9 C. Ветер будет дуть северный 6,4 – 8,7 м/с, давление 745 мм рт. ст. На улице будет пасмурно, по ощущениям будет +4 градуса.

По народному календарю в последний день лета, 31 августа, отмечают день Святых Флора и Лавра — раннехристианских мучеников, родных братьев. Они были каменщиками, и правитель направил их на постройку языческого храма, а плату, полученную за работу, братья отдавали бедным. Кроме того, Флор и Лавр считаются на Руси покровителями лошадей, поэтому этот день называют «Лошадиным праздником».

В этот день на Руси не допускали лошадей к работе. Их чистили, мыли, заплетали им гривы, а после обеда окропляли святой водой. Весь день животных угощали пирогами и пивом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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