2019-08-30T17:48:10+03:00
Здоровье

По Нижнетавдинскому району начал колесить первый в регионе мобильный ФАП

Он приобретён в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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По Нижнетавдинскому району начал колесить первый в регионе мобильный ФАПю Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиПо Нижнетавдинскому району начал колесить первый в регионе мобильный ФАПю Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
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По Нижнетавдинскому району начал курсировать первый в Тюменской области мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона, новый передвижной комплекс на базе тягача «КАМАЗ» повышенной проходимости состоит из двух блоков. Это ФАП с предусмотренными рабочими местами фельдшера, акушерки и лаборанта, а также передвижная экспресс-лаборатория.

В кабинете врача – всё необходимое современное оборудование и лечебный инвентарь для качественной диагностики. Также здесь можно проводить кольпоскопию, которая позволяет выявлять рак шейки матки на ранних стадиях. Как отметил главный врач Областной больницы №15 Анатолий Смоляренко, пациенты смогут исследовать кровь на сахар, сделать электрокардиограмму, пройти акушерское обследование.

- Этот современный комплекс позволит максимально приблизить первичную медико-санитарную помощь к пациентам и обеспечить высокое качество и доступность медицинской помощи сельскому населению, - отметил Анатолий Смоляренко.

«ФАП на колёсах» будет обслуживать все 78 населённых пунктов Нижнетавдинского района, но прежде всего те, где нет стационарных медпунктов. В них проживают более 2,1 тысяч человек, из которых почти 400 детей и более 600 пенсионеров. По мнению специалистов, пространство внутри ФАПа обустроено с учётом эргономики и бережливого производства. Всё необходимое есть под рукой, есть возможность ведения документации в электронном виде.

Отметим, что мобильный ФАП приобретен на средства областного бюджета с целью обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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