СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-30T17:27:45+03:00

В Тюмени почтут память школьников, погибших во время теракта в Беслане Фото: pixabay.com

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Профилактическая акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдёт в Тюмени 3 сентября в 10 часов у мемориала-памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Проведут акцию областной центр профилактики и реабилитации департамента социального развития Тюменской области и УМВД России по Тюменской области.

Пятнадцать лет назад в школе Беслана был совершён чудовищный террористический акт. Учащиеся тюменской гимназии №1 и вечерней школы №2 вспомнят о жертвах страшной трагедии и почтут память школьников, погибших в теракте.

Мероприятие откроет директор областного центра профилактики и реабилитации Нариман Караисаев. Старшее поколение (сотрудники и ветераны правоохранительных органов, представители общественного совета при УМВД России по Тюменской области) расскажет подрастающему поколению о доблести, героизме и мужестве борцов с терроризмом. Также во время акции в память жертв терактов прозвучат стихи и песни.

Завершит акцию церемония зажжения свечей и минута молчания, которая символизирует единство намерений в противостоянии к национальному и международному терроризму.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!» при участии департамента образования администрации Тюмени и Тюменского государственного университета.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Исетском районе губернатор Александр Моор провёл заседание антитеррористической комиссии. Одним из важнейших вопросов повестки стала тема антитеррористической защищённости объектов образования перед началом нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU