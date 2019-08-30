2019-08-30T16:42:55+03:00
Звезды

Мероприятия, посвященные 150-летию со дня смерти Ершова, прошли в Тобольске

Именно в этом городе большую часть жизни прожил великий сказочник
Вадим Бегун
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Тюменские чиновники возложили цветы на могиле Петра Ершова. Фото - пресс-служба Тюменского отделения партии «Единая Россия».Тюменские чиновники возложили цветы на могиле Петра Ершова. Фото - пресс-служба Тюменского отделения партии «Единая Россия».
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Сегодня, 30 августа, исполнилось 150 лет со дня смерти писателя Петра Ершова. В Тобольске, где сказочник прожил 40 лет, проходит ряд мероприятий, посвященных этой памятной дате.

В этот день первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор регионального проекта «Единой России» «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-Горбунок» Андрей Артюхов вместе с первым заместителем главы Тобольска Яной Зубовой, директором Тобольского драматического театра имени Ершова Евгением Пономаревым возложили цветы к могиле писателя на Завальном кладбище. Некогда памятник украшала фигура ангела, но около века назад она была утрачена. Чиновники на месте обсудили идею по воссозданию первоначального облика памятника.

– В музее «Дворец наместника» есть «Ершовская гостиная», где собраны уникальные экспонаты: крестильное одеяло сказочника, его рукописи с лирическими стихотворениями, запись в метрической книге о венчании его родителей. В гостиной воссоздан облик комнаты 19 века с подлинными предметами мебели и быта той поры, – рассказали в пресс-службе Тюменского отделения партии «Единая Россия».

Там отметили, что после посещения кладбища все участники возложения цветов собрались в центральной детской библиотеке имени Ершова. Там они вместе со школьниками читали сказку и рассказали ребятам о творчестве писателя и педагога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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