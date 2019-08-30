2019-08-30T16:20:01+03:00
Звезды

В Тюменской области откроется уникальная выставка «Графика Серебряного века»

Она познакомит посетителей с коллекцией русских художников
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области откроется уникальная выставка «Графика Серебряного века»В Тюменской области откроется уникальная выставка «Графика Серебряного века»
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Выставка «Графика Серебряного века», которая познакомит тюменцев с коллекцией русских мастеров акварели, рисунка и печатной графики рубежа XIX-XX веков, откроется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 6 сентября в 17 часов. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, проект реализуется в рамках национального проекта «Культура».

Посетители смогут ознакомиться с работами из фондов Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Некоторые работы переданы в 1920-е годы из Государственного музейного фонда, другие – приобретены в частных коллекциях Москвы и Ленинграда в 1980-1990-е годы. Все произведения по праву вошли в классический фонд музейного собрания.

Период, который охватывает конец 1880-1920-е годы, в русской культуре назван «Серебряным веком», многие работы этой эпохи были созданы в стиле «модерн», который нёс идеи синтеза разных видов искусства, соединил реальное с фантастическим. Основной стержень выставки составили произведения А.Н. Бенуа, Н.К. Рериха, К.Ф. Богаевского, В.Д. Замирайло, А.Я. Головина, И.Я. Билибина и М.В. Добужинского. В проекте также будут представлены произведения мастеров-реформаторов печатной графики А.П. Остроумовой-Лебедевой, В.А. Серова, Н.С. Гончаровой, Н.С. Войтинской.

Отметим, что выставка «Графика Серебряного века» организована Музейным комплексом им. И.Я. Словцова и Омским областным музеем изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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