На благоустройство Тобольска и Ишима направят 170 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-30T16:07:12+03:00

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В бюджеты Тобольска и Ишима направят 170 миллионов рублей на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов благоустройства городских территорий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Оба муниципалитета признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и стали обладателями федерального гранта в размере 85 млн рублей каждый.

На реализацию проекта «Благоустройство и развитие Базарной площади и ул. Мира» в Тобольске потребуется более 140 миллионов рублей. Все мероприятия по благоустройству планируется осуществить за счёт средств федерального (85 млн рублей гранта) и областного бюджетов.

В Ишиме средства направят на обустройство бульвара Белоусова в 3-м Северном микрорайоне. В конце 2020 года в жилом массиве появятся новая спортплощадка, зона отдыха и пространство для размещения объектов общепита. Общая стоимость проекта составляет более 180 млн рублей, 85 из которых – это средства федерального гранта, остальные средства выделят из областного и городского бюджетов.

Как отметил губернатор Алексанр Моор, программа по формированию городской среды и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры в Тюменской области ведётся давно. По его словам, особенно важно, что реализуется она совместно с жителями, которые принимают участие в разработке проектов и приёмке выполненных работ.

- В результате каждый вложенный в эту программу бюджетный рубль дает максимальный эффект. Наша приоритетная задача – чтобы все населенные пункты Тюменской области были уютными, благоустроенными и удобными для людей, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU