2019-08-30T16:13:47+03:00
Общество

В организации Тюмени пришло поддельное письмо с подписью высокопоставленного чиновника

Мошенники предлагают фирмам финансово помочь в реализации инициативы
Вадим Бегун
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Организации Тюмени получили подделки с подписью замгубернатора области. Фото - департамент имущественных отношений региона.Организации Тюмени получили подделки с подписью замгубернатора области. Фото - департамент имущественных отношений региона.
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Некоторые организации Тюмени получили на электронную почту поддельное письмо за подписью высокопоставленного чиновника – заместителя губернатора области. К «липовым» копиям прилагаются счета на оплату.

– В тексте распоряжения выражена просьба оказать финансовую поддержку инициативы правительства Тюменской области по обеспечению жильем определенных категорий граждан путем перечисления денежных средств на прилагаемую счет-фактуру. Обращаем внимание, что указанное распоряжение правительством не принималось. Принятие подобных распоряжений выходит за пределы полномочий правительства Тюменской области, – рассказали в департаменте имущественных отношений региона.

В ведомстве добавили, что в полицию уже направлено обращение о рассмотрении вопроса о проведении процессуальной проверки по указанным фактам и привлечении к ответственности виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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