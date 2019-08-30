Рабочая смена закончилась для тюменцев-коллег уголовным делом

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-30T15:42:20+03:00

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В медицинское учреждение поселка Лебедевка с сотрясением головного мозга доставили 49-летнего мужчину. Оказалось, что на него напал коллега, затаивший давнюю обиду.

– Фигурант дела хорошо знаком с пострадавшим: они работают в одной организации. После рабочей смены на фоне давней неприязни и оскорблений в ходе возникшей ссоры завязалась драка. Потерпевший, получив несколько ударов по голове, резко упал. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что полицейские задержали 39-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело. Буйному коллеге грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU