В Тюменской области идёт активная уборка зерна, картофеля и овощей открытого грунта

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-30T15:22:45+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 30 августа, провёл заседание президиума регионального правительства, на котором обсудили ход уборочной кампании в регионе. По словам заместителя губернатора, директора департамента агропромышленного комплекса региона Владимира Чейметова, в настоящее время уборка проходит во всех районах, кроме Уватского.

Обмолот зерновых и зернобобовых культур ведут более 280 сельскохозяйственных организаций и КФХ. На сегодняшний день убрано почти 186 тысяч гектаров, что составляет более 28% от всех засеянных площадей. Валовый сбор составил 483 тысячи тонн при урожайности 25,9% центнеров с гектара. Лидером является Упоровский район, где убрано уже более 50% площадей. Самая высокая урожайность – у Заводоуковского городского округа (32 центнера с гектара), здесь убрано 46% площадей. Как отметил Владимир Чейметов, темпы уборки в 2019 году выше, чем в прошлом.

26 предприятий из семи районов Тюменской области ведут уборку картофеля. Валовый сбор корнеплода составил 22 тысячи тонн с 831 гектаров (10% от общих площадей). Урожайность при таких показателях составляет 267 центнеров с гектара, что выше уровня 2018 года.

Убирают и овощи открытого грунта (капусту, свеклу и морковь). В общей сложности 15 сельхозпредприятий убрали 147 га площадей. Валовый сбор составил более 6 тысяч тонн при урожайности 414 центнеров с гектара. Наибольшая урожайность капусты в этом году – 504 центнера с гектара. Также уже завершена уборка озимых культур и гороха.

Сельхозтехника готова к работам на 100%. В арсенале аграриев 1675 зерноуборочных комбайнов, 350 сушилок зерна (в т.ч. 268 газифицированных сушилок). Идёт подготовка почвы к будущему сезону и заготовка семян.

Владимир Чейметов доложил губернатору Александру Моору, что сентябрь ожидается дождливым, что может осложнить уборку урожая для аграриев.

ИСТОЧНИК KP.RU