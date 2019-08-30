В Тюмени на пяти перекрестках обесточат светофоры

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-30T17:25:46+03:00

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Пять перекрестков останутся без регулирования в Тюмени завтра. Водителям придется следовать указаниям дорожных знаков.

В связи с плановыми работами на сетях завтра, 31 августа, будут отключены светофоры: с 8.00 до 17.00 – на пересечении улиц Домостроителей и Камчатской, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Тимофея Чаркова и Малиновского, а также на улице Чаркова в районе садоводческого общества «Трудовик». Кроме того, с 9.00 до 20.00 отключат светофорные объекты на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, Первомайской и Хохрякова, на улице Первомайской в районе дома № 1, а также на улице Хохрякова в районе дома № 53.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков. Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU