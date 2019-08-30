В воскресенье портал «Детки!» отметит свое 15-летие

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-30T15:15:12+03:00

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1 сентября тюменцы отпразднуют не только день знаний, но и 15-летний юбилей первого городского портала для родителей «Детки!».

В преддверии юбилейной даты портал запустил опрос среди пользователей. Тема опроса «Как давно вы с «Детки»? Большая часть проголосовавших являются пользователями сайта уже 7-11 лет, это 56%. 5% опрошенных с сайтом с самого его открытия, то есть уже 15 лет.

– Наш сайт может принести пользу всем родителям, без исключения – и тем, кто еще только готовится стать родителями, и тем, кто уже «в положении», а также тем, кто уже имеет и по одному и по несколько детей. Все эти 15 лет мы, как настоящие коллекционеры, копили и раскладывали на страницах сайта все вопросы, советы от родителей, полезные статьи и новости, обращались за консутльтациями к различным экспертам и специалистам и с гордостью можем сказать, что наш сайт со всеми его разделами, Библиотекой и форумом на сегодняшний день является одним из самых лучших ресурсов для родителей в Тюмени.Безусловно, нашего сайта не было бы без наших пользователей и мы от души хотим поздравить и вас с этой датой – 15-летием сайта «Детки!», – поделилась Наталия Ситова, директор портала «Детки!».

Елена Кашкарова, создатель портала, рассказала:

– Идея создания сайта, посвященного родителям города Тюмени, возникла в первую очередь из-за личной необходимости. Когда на руках маленький ребенок, информация по воспитанию, развитию, взрослению нужна постоянно. Эти вопросы возникают у всех мам, молодых и не очень. Сначала я пыталась добывать необходимые сведения из различных федеральных сайтов, так как в Тюмени ничего подобного не было, но потом поняла, что многие вопросы имеют исключительно региональный характер, если не городской. И именно так родилась идея создания информационного портала для всех родителей Тюмени. «Детки!» уже через год вышли в оффлайн и организовали Родительский клуб, где семьи встречались, обсуждали актуальные вопросы, на встречи приглашались специалисты. Вместе выезжали на природу, многие семьи дружат уже много лет.

– Я бесконечно рада, что однажды нашла на просторах интернета этот по истине судьбоносный портал. Несмотря на то, что на то время я ещё даже и не планировала стать мамой, я нашла много полезной информации и друзей, с которыми неразлучна и по сей день. Именно благодаря порталу «Детки!», находясь уже в декрете я нашла свое призвание и новую профессию, – рассказала Анастасия Протыняк, кондитер. – Желаю процветания и верной, активной аудитории.

К своему юбилею проект запускал творческие конкурсы и игры для участников сайта. Награждения по всем активностям на портале пройдет 31 августа на технофестивале#ДОРОГАВШКОЛУ.

«Детки!» подарили городу уникальные семейные мероприятия, часть из которых быстро разлетелись по всей стране и сейчас проводятся во многих городах России: чемпионат ползунков, гонки на толокарах, семейный чемпионат по собиранию пазлов, форум «Семья».

– В моей семье три ребенка, и каждый из них рос и растет параллельно с «Детками». Мы постоянные участники семейных мероприятий, организуемых порталом. Очень рада, что в свое время у создателей хватило сил на создание такого потрясающего проекта, – пишет Юлия Дегтярева, главный государственный инспектор Управления государственного авиационного надзора по УФО. – Желаю развития порталу, создания новых проектов для семей города Тюмени.

– 15 лет назад, запуская проект, я не предполагала, до каких масштабов он увеличится и что первоначальная идея будет прирастать все новыми и новыми сервисами, мероприятиями и посетителями. За это время «Детки!» собрали исключительную подборку информационных материалов о материнстве и детстве. Но, безусловно, самой большой ценностью проекта являются его посетители. Их родительский опыт, которым они щедро делятся на страницах сайта, их неравнодушие, готовность прийти на помощь тем, кто в этом сейчас нуждается, их предложения и участие в развитии сайта – именно это делает «Детки!» уникальным проектом, – поздравила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, создатель и идейный вдохновитель проекта. – Я от души поздравляю всех с праздником! Здоровья и благополучия вашим семьям, а «Деткам!» – дальнейшего развития и успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU