«Какая прелесть!»: тюменец залез на балкон, чтобы поцеловать любимую

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-30T14:50:59+03:00

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В Тюмени молодой человек пошел на отчаянный поступок, чтобы поцеловать девушку. Он залез на балкон второго этажа и сделал задуманное.

Горожанин, пожелавший остаться анонимным, залил фотографию влюбленных в социальные сети. Комментаторы, отмечая, что не перевелись еще в Тюмени романтики, не переставали умиляться изображению.

«Где бы найти такого? Даже не верится, что не все мужики отморозились. Или этот белая ворона, уникум?» – пишет Галина Николаева. «Вот и рыцари нашего времени», – вторит ей Лариса Рожнова. Однако с ними согласны не все. Многие из комментаторов предполагают, что мужчина скорее всего просто пьян или находится под действием запрещенных веществ. Еще несколько комментаторов думают, что это любовник убегает через балкон от вернувшегося с командировки супруга девушки.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре местный житель напугал горожан прыжком с моста в реку. Оказалось, что таким образом молодой человек показал своей будущей супруге, насколько он счастлив.

ИСТОЧНИК KP.RU