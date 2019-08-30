2019-08-30T14:25:16+03:00
Происшествия

В Тюмени авто влетело в столб после столкновения с другой машиной

В скорой сообщили о пострадавших
Вадим Бегун
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Две иномарки столкнулись в Тюмени, одна отлетела в столб. Фото - "Тюмень".Две иномарки столкнулись в Тюмени, одна отлетела в столб. Фото - "Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 30 августа, на улице Победы, 25 столкнулись автомобили «Хендай» и «Митсубиси». Две девушки получили травмы.

– По предварительным данным, водитель южнокорейской иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил второго участника движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две пассажирки автомобилей. Травмы получили девушки 27 и 19 лет, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Оказалось, что одна из машин врезалась в опору ЛЭП, в результате чего несколько домов остались без электричества. В СУЭНКО сообщили, что произошло повреждение на линии, а масштаб повреждения определит бригада, которая работает на месте происшествия. В пресс-службе станции скорой помощи в свою очередь рассказали, что вызов поступил в 9.50, бригада медиков прибыла на место в 9.56. Одного пациента доставили с подозрением на сотрясение головного мозга в Областную клиническую больницу №2, пишет "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU

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