2019-08-30T13:35:53+03:00
Общество

В ближайшие три часа Тюмень зальет сильными дождями

Спасатели не рекомендуют приближаться к рекламным щитам
Вадим Бегун
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Сильный ливень накроет Тюмень.Сильный ливень накроет Тюмень.Фото: Вадим Бегун
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По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение трех часов на Тюмень обрушится сильный ливень. В связи увеличивается аварийноопасная обстановка на дорогах областного центра

– В связи с этим возможно увеличение возникновения происшествий, связанных с ухудшением погоды. Главам муниципальных образований, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения рекомендовано организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасатели не рекомендуют при сильном ветре находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков. Также они напоминают, что при сильном ливне не стоит спускаться в углубленные помещения – лучше всего находиться выше подтопления

ИСТОЧНИК KP.RU

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