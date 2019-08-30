2019-08-30T13:59:08+03:00
Происшествия

Работника тюменской компании обнаружили в морге Тобольска

Организацию привлекут к административной ответственности
Вадим Бегун
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Житель Тюмени скончался во время командировки в Тобольск. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда в Тюменской области.Житель Тюмени скончался во время командировки в Тобольск. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда в Тюменской области.
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Несчастный случай, в результате которого скончался работник тюменской фирмы, произошел в Тобольске. Мужчина отправился духовную столицу Сибири в командировку, но так и не вернулся.

– В Тобольск специалиста ООО «АСУ Инжиниринг» отправили для выполнения пусконаладочных работ на объектах. 29 июля он позвонил и сообщил, что плохо себе чувствует, пожаловался на боли в спине. 3 августа работник должен был отправиться домой на поезде, но попросил купить билет на 2 дня позже. Чтобы отдать билет, его коллега пришел домой больному, но там его не обнаружил. Вечером того же дня работодатель связался с дежурной частью полиции. Там ему сообщили, что их специалист к ним не поступал, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

На следующий день сотрудники организации узнали, что похожий человек находится в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Труп позже опознали. В ходе расследования были выявлены нарушения. Так, трудовой договор не содержал информацию об условиях труда на рабочем месте, повторный инструктаж по охране труда также не проводился. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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