2019-08-30T13:07:15+03:00
Общество

Парковка на тюменской набережной вновь станет платной

Реконструкция теплосети, находящейся неподалеку, завершена
Вадим Бегун
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За парковку у тюменской набережной снова придется платить.За парковку у тюменской набережной снова придется платить.Фото: Вадим Бегун
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Многоуровневая парковка на набережной реки Туры в Тюмени возобновляет платный режим работы. До этого на время реконструкции тепловых сетей за парковку не надо было платить.

– В связи с окончанием плановых работ по реконструкции тепловой сети по улице Ленина и возобновлением движения транспортных средств с 00-00 часов 2 сентября возобновляется платный режим работы многоуровневой парковки на набережной реки Туры. Просьба учесть данную информацию при пользовании парковкой и размещении транспортных средств, – сообщил оператора парковок МКУ «Тюменьгортранс».

Напомним, что для оплаты возможно использовать кассы, расположенные на территории, смс и мобильное приложение «Парковки Тюмени». Оплата производится при выезде. Для этого нужно лишь сохранить билет, который водитель получает при въезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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