2019-08-30T11:48:49+03:00
Происшествия

«Утеплял балкон монтажной пеной»: в МЧС рассказали подробности взрыва в Тюмени

Чрезвычайное происшествие случилось накануне, 29 августа, в доме на улице Чаркова
Вадим Бегун
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Спасатели рассказали подробности взрыва на Чаркова. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.Спасатели рассказали подробности взрыва на Чаркова. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
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Тюменские спасатели рассказали, из-за чего накануне в одном из домов областного центра произошел взрыв. В результате него пострадал один человек.

– 29 августа в 15.46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на девятом этаже девятнадцатиэтажного жилого дома на улице Тимофея Чаркова. Прибывшими на место пожарными подразделениями было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения при проведении работ по утеплению балкона монтажной пеной, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Там также добавили, что в результате хлопка повреждено остекление окна в квартире и балконной рамы, а также деформирована кирпичная кладка наружного ограждения балкона. Целостность конструкции здания не повреждена, жизнеобеспечение населения не нарушено. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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