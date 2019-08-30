«Как в Индии»: отключение светофора стало причиной коллапса в центре Тюмени
В центре Тюмени образовалась большая пробка. Дело в том, что соответствующие службы обесточили светофор на перекрестке улиц Республики и Холодильной.
Очевидцы затора стали выкладывать видеоролики в социальные сети. «Перекресток улиц Республики и Холодильной – отключили светофор, видимо, внепланово», – так комментирует свое видео, появившееся в тюменском паблике, посвященном чрезвычайным ситуациям, местный житель Владимир Ленцов. Под его постом тюменцы стали оставлять комментарии. В основном, сложившаяся ситуация сильно их не расстроила, наоборот, больше рассмешила.
«Интересно, в Шри Ланке так же? Если так, то моя подруга будет чувствовать себя как дома», – пишет Аля Скалкина. Алекс Мелкоян ей ответил, что сейчас в Тюмени как в Индии. Другие же принялись нелестно отзываться о водителе «Яндекс-такси», который, как видно из ролика, встал прямо посередине перекрестка.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что сегодня, 30 августа, в областном центре на пересечении улиц Республики и Холодильной до восьми вечера отключат светофоры. Связано это с плановыми работами на сетях теплоснабжения.
Отключение светофора стало причиной коллапса в центре Тюмени. Видео из группы "ЧС Тюмень".
ИСТОЧНИК KP.RU