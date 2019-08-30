Автомобилям запретят ездить по улице Севастопольской в Тюмени две недели
Участок улицы Севастопольской в Тюмени закроют почти на две недели. Водителям придется заранее планировать свои поездки.
– В связи с выполнением плановых работ по ремонту тепловых сетей по автомобильной дороге на участке от улицы Севастопольской, 12/3, до дома №39 по той же улицы будет прекращено движение транспортных средств с понедельника, 2 сентября, до 15 сентября, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.
Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.
Там попросили участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. В ведомстве также сообщили, что объехать этот участок можно по улицам Энергетиков, Рижской, Пржевальского и Парфенова.
ИСТОЧНИК KP.RU