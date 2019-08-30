2019-08-30T10:24:32+03:00
Общество

Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву откроют в Тюмени

С такой инициативой выступила Ассоциация ветеранов силовых структур
Вадим Бегун
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Памятник своему легендарному земляку попросили установить ветераны силовых структур в Тюмени. Фото - Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество».Памятник своему легендарному земляку попросили установить ветераны силовых структур в Тюмени. Фото - Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество».
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В понедельник, 2 сентября, в 11.00 в Тюмени состоится открытие мемориального места в честь генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева. Памятник легендарному военному инженеру попросила установить Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество».

Как стало известно, архитектурная композиция включает в себя, собственно, сам памятник, стену памяти, аллею «Инженерные войска России», два входных пилона и аллею Выпускников ТВВИКУ. Расположена она в районе улиц Флотской, 28, и Полевой, 25.

– Это место призвано увековечить память выпускников Тюменского военно-инженерного училища, погибших при исполнении воинского долга, обеспечить сохранение преемственности поколений, приумножение воинских традиций, – рассказали в Ассоциации, добавив, что здесь также можно будет проводить торжественные патриотические мероприятия с участием ветеранов, курсантов и школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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