Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву откроют в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-30T10:24:32+03:00

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В понедельник, 2 сентября, в 11.00 в Тюмени состоится открытие мемориального места в честь генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева. Памятник легендарному военному инженеру попросила установить Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество».

Как стало известно, архитектурная композиция включает в себя, собственно, сам памятник, стену памяти, аллею «Инженерные войска России», два входных пилона и аллею Выпускников ТВВИКУ. Расположена она в районе улиц Флотской, 28, и Полевой, 25.

– Это место призвано увековечить память выпускников Тюменского военно-инженерного училища, погибших при исполнении воинского долга, обеспечить сохранение преемственности поколений, приумножение воинских традиций, – рассказали в Ассоциации, добавив, что здесь также можно будет проводить торжественные патриотические мероприятия с участием ветеранов, курсантов и школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU