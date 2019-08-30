2019-08-30T10:00:27+03:00
Звезды

«Умный» фестиваль пройдет в День знаний в Тюмени

Все желающие смогут проверить свой IQ
Вадим Бегун
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В Тюмени жители могут проверить свои умственные способности. Картинка предоставлена департаментом культуры Тюменской области.В Тюмени жители могут проверить свои умственные способности. Картинка предоставлена департаментом культуры Тюменской области.
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В Тюмени в воскресенье, 1 сентября, состоится праздник игры, приуроченный ко Дню знаний. С 12.00 до 16.00 на 4 площадках областного центра пройдет «ИГРОFEST72».

Так, в сквере «Комсомольский» в игровой форме можно будет научиться английскому языку, а на площади 400-летия Тюмени родители с детьми вспомнят дворовые игры. Все гости праздника смогут принять участие в игре по произведениям Владислава Крапивина. В «Сквере Депутатов» юных зрителей ждут головоломки и загадки, где они смогут не только проверить свой умственный интеллект, но и потренироваться в решении логических задач. На площади Европы состоится квест для любителей загадок, приключений и командной игры.

– Мы планируем сделать наш фестиваль ежегодным событием для жителей города. В этом году мы проводим его в два этапа: первый состоится в День знаний, второй пройдет в октябре в Музейном комплексе имени Словцова, – сообщил инициатор фестиваля, председатель Центра социального творчества и туризма «Искра» Григорий Кудашов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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