2019-08-30T09:35:38+03:00
Происшествия

Более полумиллиона рублей выплатит завкафедрой тюменского вуза за взятки

Деньги от студентов мужчина принимал в течение двух лет
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменского преподавателя оштрафовали на размер взяток, которые он брал. Фото - pixabay.com.Тюменского преподавателя оштрафовали на размер взяток, которые он брал. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

С бывшего заведующего кафедрой автоматизации и вычислительной техники Тюменского государственного нефтегазового университета в доход государства взыщут 549 тысяч рублей. Именно столько он собрал со студентов за два года.

– Ранее преподаватель был признан виновным в получении взятки и наказан лишением свободы на шесть с половиной лет. Также его оштрафовали более чем на два миллиона рублей. С 2014 по 2016 годы мужчина неоднократно получал денежные вознаграждения со студентов за совершение в их пользу незаконных действий по выставлению положительных оценок, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Решением суда иск прокурора был удовлетворен. Действия по даче и получению взятки суд расценил как сделку, противоречащую основам нравственности и правопорядка, а, следовательно, все полученное по сделке подлежит взысканию в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Указал чужие данные: тюменец оформил на своего друга более 40 микрозаймов
«Утеплял балкон монтажной пеной»: в МЧС рассказали подробности взрыва в Тюмени
«Как в Индии»: отключение светофора стало причиной коллапса в центре Тюмени
Автомобилям запретят ездить по улице Севастопольской в Тюмени две недели
Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву откроют в Тюмени
«Умный» фестиваль пройдет в День знаний в Тюмени
Ишимские врачи собрали для детей краски и пеналы
Почти 200 тысяч рублей «подарила» тюменка телефонному мошеннику
Перекрытие улиц Тюмени осенью 2019 года: два перекрестка закроют на месяц
Тюменец, представляясь сотрудником различных организаций, обворовывал пенсионеров
Трем маршрутам тюменских автобусов добавят остановки
Тюменские коммунальщики проверили наличие люков у школ в преддверии Дня знаний
На пересечении улиц Республики и Холодильной в Тюмени отключат светофоры
Погода на 30 августа в Тюмени: дождь на целый день
Спортивные бабули устроили креативную зарядку в «Комсомольском» сквере
В Ярковском районе предложили вектор развития образования на новый учебный год
Более 200 детей этим летом поправили здоровье в областном оздоровительном центре
Тюменские школы поборются за учебный класс по робототехнике