Более полумиллиона рублей выплатит завкафедрой тюменского вуза за взятки

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-30T09:35:38+03:00

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С бывшего заведующего кафедрой автоматизации и вычислительной техники Тюменского государственного нефтегазового университета в доход государства взыщут 549 тысяч рублей. Именно столько он собрал со студентов за два года.

– Ранее преподаватель был признан виновным в получении взятки и наказан лишением свободы на шесть с половиной лет. Также его оштрафовали более чем на два миллиона рублей. С 2014 по 2016 годы мужчина неоднократно получал денежные вознаграждения со студентов за совершение в их пользу незаконных действий по выставлению положительных оценок, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Решением суда иск прокурора был удовлетворен. Действия по даче и получению взятки суд расценил как сделку, противоречащую основам нравственности и правопорядка, а, следовательно, все полученное по сделке подлежит взысканию в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU