Почти 200 тысяч рублей «подарила» тюменка телефонному мошеннику

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-30T08:45:24+03:00

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В Тюмени мошенник «нагрел» местную жительницу на 180 тысяч рублей. Он пообещал ей компенсацию за некачественные лекарства, однако после перевода денег пропал.

– Потерпевшей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший сообщил о возможности получения компенсаций за некачественные медикаменты. Во время разговора он потребовал для успешного выполнения услуги перевести определенную сумму денежных средств на указанный банковский счет. Доверчивая гражданка выполнила все указания звонившего, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Сумма ущерба, нанесенного пострадавшей, составляет 180 тысяч рублей. В настоящее время стражами правопорядка проводятся все необходимые мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенника в случае его поиски посадят на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU