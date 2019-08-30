2019-08-30T09:09:03+03:00
Здоровье

Ишимские врачи собрали для детей краски и пеналы

Благотворительная акция уже стала доброй традицией
Вадим Бегун
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Ишимские врачи помогли первоклашкам собрать в школу. Фото - пресс-служба ОБ№4 г. Ишима.Ишимские врачи помогли первоклашкам собрать в школу. Фото - пресс-служба ОБ№4 г. Ишима.
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В Ишиме врачи собрали для ребят школьные принадлежности. Краски и пеналы – это не все, что собрали медики для учеников.

Сотрудники областной больницы №4 г. Ишима стали участниками ежегодной благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу». Представители медицины собрали более семисот школьных предметов – это пеналы, краски, наборы карандашей, фломастеров и ручек, альбомы, цветной картон и бумага, тетради и несколько рюкзаков. Вся собранная гуманитарная помощь передана организаторам акции – МАУ «Центр развития» города.

– Благотворительные акции в больнице стали уже традицией. Ежегодно медики и сотрудники медучреждения собирают средства нуждающимся в помощи коллегам, детям с онкологией, одиноким пенсионерам. В этот раз адресатами подарков стали школьники, – рассказала пресс-секретарь Областной больницы №4 города Ишима Жанна Стрижак.

По ее словам, подарочные пакеты с канцелярией также были вручены и медицинским работникам, в семьях которых воспитывается более трех детей. В больнице таких семей пятнадцать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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