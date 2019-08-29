2019-08-29T21:20:43+03:00
Спорт

Спортивные бабули устроили креативную зарядку в «Комсомольском» сквере

Команда областного проекта «Бабушкин Workout» провела динамичную тренировку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Спортивные бабули устроили креативную зарядку в «Комсомольском» сквереСпортивные бабули устроили креативную зарядку в «Комсомольском» сквере
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Дружная команда проекта «Бабушкин Workout» провела на днях динамичную тренировку в сквере «Комсомольский». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, спортивные инструкторы серебряного возраста, несмотря на погоду, устроили креативную зарядку под руководством профессионального наставника Ольги Серовой.

Тренировка началась с энергичной разминки, а завершилась фитнес-практиками (кардионагрузками, наклонами, отжиманиями, силовыми упражнениями на различные группы мышц и т.д.). Во время зарядки на специально оборудованной воркаут-площадке спортивный куратор рассказала о том, как можно скорректировать нагрузку в зависимости от физического состояния участников.

По словам одной из участниц тренировки, 59-летней Марии Пьянковой, проект позволяет наполниться бодростью, активностью и отличным настроением. Женщина призналась, что после занятий ей хочется двигаться как можно больше, появляется азарт и улучшается настроение.

- Я убеждена, чем больше людей примкнут к нам, тем будет лучше, - говорит Мария.

Напомним, проект «Бабушкин Workout» стал победителем конкурса «Активное поколение», который реализуется Благотворительным фондом развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Автором и координатором проекта выступает Благотворительный фонд «Старшее поколение».

Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни. Следующее занятие состоится в сквере «Комсомольский» уже 30 августа в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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