В Ярковском районе предложили вектор развития образования на новый учебный год

СЕГОДНЯ 21:08 2019-08-29T21:08:40+03:00

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Более 200 педагогов, представителей администрации, руководителей отделов и учреждений социальной сферы, педагогов-ветеранов и глав сельских поселений приняли участие в районной августовской конференции, которая прошла в Ярковском районе. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в рамках форума состоялось пленарное заседание, церемония награждения педагогов и коллективов школ по итогам прошлого года, концертная программа и флешмоб.

Замглавы Ярковского района по социальным вопросам Любовь Полякова в своём выступлении рассказала, как развивается район в рамках требований времени и запросов общества. По её словам, в год 75-летия Тюменской области в муниципалитете проходит множество мероприятий под девизом «Земля больших людей», слоган которых «Каждый день делать маленькие добрые дела ради большой цели».

Промежуточные результаты в работе школ в процессе реализации нацпроекта «Образование» озвучила начальник управления образования Людмила Ершова; она также предложила вектор развития образования на новый учебный год. Директор Староалександровской школы Раиса Курмашева познакомила участников конференции с центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который расположился на базе школы.

Напомним, 25 августа августовская конференция прошла и в Тюмени. Темой мероприятия стал «Региональный стандарт педагогических технологий как ключевой фактор качества образования и развития детей». Также здесь обсудили повышение качества обучения, внедрение новых государственных стандартов и поиск эффективных подходов к воспитанию и развитию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU