Более 200 детей этим летом поправили здоровье в областном оздоровительном центре

СЕГОДНЯ 20:57 2019-08-29T20:57:09+03:00

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Более 200 детей вместе со взрослыми отдохнули летом 2019 года в оздоровительном центре «Красная гвоздика». Из них 140 ребят – по льготным путёвкам из Югры и по направлению Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ из Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Алтайского края, ЯНАО. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, такая работа помогает достичь целей, поставленных в национальном проекте «Демография», где особое внимание уделяется повышению качества жизни семей и детей.

Летом можно оптимально успешно реализовать комплекс мероприятий, которые направлены на оздоровление и физическое развитие детей. Курс оздоровления и санаторно-курортно-лечение ребят в центре организован таким образом, чтобы каждый день был наполнен интересным содержанием, и чтобы воспоминания о нём радовали ещё долгое время.

Система семейного отдыха и оздоровления детей на базе центра «Красная гвоздика» включает санаторно-курортное лечение, оздоровление, организацию рационального питания и занятия физической культурой. Мероприятия, которые проводятся специалистами, направлены на приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, повышение уровня экологической культуры и коммуникативных способностей, развитие эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних и активизацию познавательных интересов.

Благодаря чётко спланированной системе мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного характера удалось обеспечить необходимый уровень физического и психического восстановления юных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU