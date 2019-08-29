2019-08-29T20:39:57+03:00
Общество

Тюменские школы поборются за учебный класс по робототехнике

В регионе продолжается приём заявок на конкурс «ИТ-Актив – 2019»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школы поборются за учебный класс по робототехникеТюменские школы поборются за учебный класс по робототехнике
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В Тюменской области продолжается приём заявок на конкурс для образовательных организаций региона «ИТ-Актив – 2019». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, который и является организатором конкурса, школы соревнуются в применении цифровых технологий во время обучения и активности использования сервиса АИС «Электронная школа Тюменской области». В 2019 году участники представят свои лучшие практики использования цифровых технологий в процессе обучения, а победитель конкурса получит учебный класс по робототехнике «РобоЛаб».

Конкурс проходит в три этапа. На первом этапе определяют, насколько активно родители используют АИС «Электронная школа». На втором – проходит конкурс лучших практик использования IT-технологий в образовательном процессе (учебные программы, методические пособия, уроки нового формата). Презентацию участники выполняют в формате видеоролика, технические требования к которому можно посмотреть здесь. На третьем этапе определяют лучший творческий проект на тему «Школа 20.35». Участники перенесутся на 16 лет вперёд и представят, какой будет школа будущего с применением информационных технологий.

Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть в положении, заявки на участие принимаются на сайте конкурса. Ссылки на готовые ролики можно направлять сюда.

Отметим, что целью конкурса является популяризация электронных услуг и сервисов, повышение эффективности использования АИС «Электронная школа Тюменской области», и расширение применения IT-технологий в образовательном процессе. Развитие цифровой образовательной среды — одно из направлений в рамках реализации региональных проектов программы «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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