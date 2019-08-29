Старшее поколение 55+ попробует себя в роли телеведущих в тюменских СМИ

СЕГОДНЯ 19:53 2019-08-29T20:24:25+03:00

Старшее поколение 55+ смогут попробовать себя в роли телеведущих в тюменских СМИ

Изменить размер текста: A A

В коворкинг-пространстве «STUDIO FOX» 3 сентября в 14 часов состоится открытие нового образовательного блока проекта «MediaLab 55+». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, креативный кластер проекта приглашает творческих пожилых людей пройти стажировку в городских СМИ.

На уникальном практическом курсе участники смогут познакомиться с работой ведущих тюменских телерадиокомпаний. Старшее поколение ждут экскурсии по телевизионным студиям с представителями медиасферы, мастер-классы по режиссуре, принципам построения ТВ-репортажа и монтажу, выездные воркшопы по организации съёмочного процесса и творческие встречи с известными тюменскими журналистами.

Начинающие журналисты смогут влиться в профессиональные медиакоманды, написать стендапы, синхроны и закадровые тексты к репортажам, узнать секреты телевизионного макияжа, подготовить спецвыпуски новостей и попробовать себя в роли телеведущих. В дальнейшем участники «MediaLab 55+» смогут посетить ещё больше интерактивных практик, где каждый сможет применить полученные знания и оценить свой творческий потенциал.

Организатором проекта выступает Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение». Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни людей.

Подробности можно узнать по телефону 30-39-59, 89829772907 или в группе «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU