СЕГОДНЯ 19:39 2019-08-29T19:39:52+03:00

Среди них – очки для аквапарков, натуральное мороженое и приложение для торговли электроинструментом

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Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка пополнился шестью новыми проектами по итогам экспертного совета, который прошёл 23 августа. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заседание стало четвёртым в 2019 году и 54-м в истории технопарка. Приём заявок на получение статуса резидента ведётся круглый год, следующее заседание намечено на октябрь.

Систему процессного управления и регламентации процессов деятельности организации представили специалисты компании «КАСКАД-ПРО». По словам соавтора проекта Александра Рябинина, этот программный продукт представляет собой электронную модель для учёта наиболее значимых элементов, которые отражают деятельность любой организации. Среди них – организационная структура, бизнес-процессы, нормативные документы и стратегия развития.

- Модель позволяет пользователю, будь то руководитель, аналитик, менеджер ИТ или рядовой сотрудник, получить доступ к единой «базе знаний» о деятельности организации, - рассказал Александр Рябинин.

Специалисты компании «Технопарк-Т» представили проект «AquaVR», целью которого – сделать посещение аквапарков интереснее и эмоциональнее за счёт использования технологий дополненной и виртуальной реальности. Команда уже разработала технологию производства влагозащитных VR-очков и программное обеспечение.

- Посетитель в данных очках видит аквапарк в реальном времени, в контент могут добавляться различные элементы (птицы, выпрыгивающие дельфины, и др.), - отметил руководитель компании Николай Гордиенко.

Евгений Щепин представил технологию производства натурального мороженого «Пашуня». По его словам, такой продукт могут употреблять люди с риском развития сахарного диабета и непереносимостью лактозы. Натуральное мороженое уже доступно в тюменских магазинах и в магазинах Иннополиса (Татарстан).

Кроме того, статус резидентов получили проекты: «Программа систематизирования и автоматической идентификации отраслевых баз данных» (ООО «НефтьГазСервис Навигатор»), «YouTool - мобильное приложение для аренды, ремонта, торговли электроинструментом» (ООО «Дженезис») и «Paycon - корзина-робот для автоматизации покупок в продуктовом магазине» (ООО «Пэйкон-технолоджи»).

ИСТОЧНИК KP.RU