Тюменец, представляясь сотрудником различных организаций, обворовывал пенсионеров

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-30T07:40:57+03:00

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В Тюмени местный житель обворовал 81-летнюю пенсионерку. В ее дом мужчина попал под предлогом проверки счетчиков. Это не единственная жертва преступника.

На месте стражи правопорядка установили, что мужчина под предлогом проверки счетчиков вошел в квартиру пенсионерки. Воспользовавшись невнимательностью пожилой женщины, он похитил денежные средства в размере 70 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Оперативникам удалось задержать 28-летнего жителя города Тюмени, подозреваемого в краже. В отделе полиции мужчина признался в содеянном преступлении. Оказывается, он и ранее под предлогом продажи туристических путевок завладел денежными средствами пенсионера.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело. Грабителю пожилых людей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU