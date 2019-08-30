2019-08-30T06:20:23+03:00
Общество

Тюменские коммунальщики проверили наличие люков у школ в преддверии Дня знаний

Такие действия в планы организации не входили
Вадим Бегун
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УСТЭК проверил наличие люков у тюменских школ. Фото - УСТЭК.УСТЭК проверил наличие люков у тюменских школ. Фото - УСТЭК.
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В Тюмени работники единой теплоснабжающей организации АО «УСТЭК» проверили теплосетевые объекты около учебных заведений. Это было необходимо сделать до начала учебного года в рамках мероприятий по профилактике детского и юношеского травматизма

Так, специалисты проверили наличие люков, плотность их прилегания, состояние оборудования внутри тепловых камер. В необходимых случаях были своевременно предприняты профилактические меры.

– Уделяя особое внимание правилам безопасного поведения вблизи теплосетевых объектов, мы разместили дополнительные предупреждающие знаки на ограждениях вокруг мест проведения ремонтных работ и разработали серию листовок. Их задача – предостеречь детей от опасности, – заявили в УСТЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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