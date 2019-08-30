Трем маршрутам тюменских автобусов добавят остановки

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-30T07:00:13+03:00

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С воскресенья, 1 сентября, в схемы движения муниципальных маршрутов №57, 47 и 64 внесут изменению. В них добавится по одной остановке.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», в маршрут № 57 «ТЭЦ-2 – ЖК Плеханово» включается промежуточный остановочный пункт «улица Таллинская-2», расположенный в районе дома № 127а по улице 30 лет Победы (в сторону Моторостроителей). В схемы движения маршрутов №47 «Совмещенный мост – улица Высотная» и №64 «улица Таллинская – улица Высотная» включаются промежуточные остановки «Проезд до улицы Вологодская» (в прямом и обратном направлении), расположенные по улице Старый Тобольский тракт в районе пересечения с автомобильной дорогой «проезд от Старого Тобольского тракта до улицы Вологодской».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU