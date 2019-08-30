На пересечении улиц Республики и Холодильной в Тюмени отключат светофоры
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
На Республики в Тюмени отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 30 августа, погаснут некоторые светофоры.
Так, с восьми утра до 16.30 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Республики и Холодильной, с 8 утра до пяти вечера – на пересечении улиц Домостроителей и ул. Камчатской.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU