На пересечении улиц Республики и Холодильной в Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-30T05:40:08+03:00

На Республики в Тюмени отключат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 30 августа, погаснут некоторые светофоры.

Так, с восьми утра до 16.30 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Республики и Холодильной, с 8 утра до пяти вечера – на пересечении улиц Домостроителей и ул. Камчатской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU