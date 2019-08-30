2019-08-30T05:00:46+03:00
Общество

Погода на 30 августа в Тюмени: дождь на целый день

Тучи закроют небо, солнца не будет видно
Вадим Бегун
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В Тюмени резкое похолодание и дожди.В Тюмени резкое похолодание и дожди.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 30 августа, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Сильный дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Температура воздуха ночью составит +9, +11 градусов, днем температура не изменится и будет также составлять 9 градусов выше нуля. Вечером столбик термометра опустится до отметки +7 градусов. Ветер северо-восточный, переходящий в северный, 5-8 метров в секунду.

30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена заметили, если утром этого дня туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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