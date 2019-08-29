2019-08-29T16:05:11+03:00
Общество

В Тюмени 2 сентября нельзя будет купить алкоголь

Нарушителей ждет административный штраф
Вадим Бегун
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В Тюмени на один день запретят продажу спиртного. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Тюмени.В Тюмени на один день запретят продажу спиртного. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Тюмени.
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В Тюмени 2 сентября, в День знаний, запрещена реализация алкогольных напитков. Предприятия, нарушившие запрет, пополнят городскую казну на сорок тысяч рублей.

– В случае выявления фактов продажи алкогольной лица, допустившие нарушения, могут быть привлечены к административной ответственности. Так, должностные лиц заплатят штраф в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Юридические лица в свою очередь выплатят от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там также отметили, что купить алкоголь в этот день можно будет только в магазинах беспошлинной торговли. К тому же, пиво, сидр, пуаре и медовуху можно приобрести у индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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