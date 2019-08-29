2019-08-29T15:42:00+03:00
Здоровье

Тюменская больница сможет принимать вертолеты с тяжело ранеными пациентами

Средства для создания площадки выделят из областного бюджета
Вадим Бегун
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Тюменская больница скоро может похвастаться вертолетной площадкой. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Тюменская больница скоро может похвастаться вертолетной площадкой. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета для создания вертолетной площадки на территории Областной клинической больницы №2. Таким образом, врачи смогут своевременно оказывать экстренную помощь пациентам.

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, наличие вертолетной площадки позволит более оперативно доставлять пациентов из удаленных территорий для оказания экстренной профильной помощи. Так, на выделенные средства на территории медучреждения проведут изыскательские и проектные работы, электроснабжение и обустройство вертодрома.

ОКБ №2 – многопрофильная больница в Тюмени, где оказывается медицинская помощь жителям города и Тюменского района при любых травмах. Специалисты спасают жизнь после страшных аварий, ДТП. Успешно выхаживают малышей, страдающих серьёзными заболеваниями, в том числе новорожденных с пороками развития, и дают им шанс на полноценную жизнь, а родителям дарят счастье видеть своих детей здоровыми, – сообщили в пресс-службе губернатора.

Также известно, что на базе больницы с 2008 года действует региональный сосудистый центр. Ежегодно экстренную помощь получают около 2000 таких пациентов. Кроме того, Центр координирует работу первичных сосудистых отделений в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

В пресс-службе добавили, что только за 2018 год в приемные отделения больницы за медицинской помощью обратились более 287 тысяч человек. Большинство пациентов – 64 % – госпитализированы в экстренном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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