Есть пострадавший: в тюменском ЖК «Звездный городок» взорвался газ

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-29T15:46:23+03:00

В тюменском ЖК взорвался газ. Скриншот из видео.

Пожарные пока не комментируют произошедшее

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В Тюмени в доме по адресу: улица Тимофея Чаркова, 82 взорвался газ. Медики сообщают об одном пострадавшем в результате чрезвычайной ситуации.

«На Тимофея Чаркова, 81 что-то взорвалось в квартире на девятом этаже. Взрывом выбило полностью раму лоджии и повредило кладку балкона, она зависла над подъездом. Предположительно, газ (натягивали потолок). Пожарные приехали минут за десять», – написал в социальных сетях очевидец происшествия Никита Латыпов, выложивший видео ЧП.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области пока не комментируют произошедшее. В региональном департаменте здравоохранения сообщают об одном пострадавшем.

– Вызов поступил в 15.47, бригада скорой помощи прибыла на место в 16.00. Пациент доставляется в областную клиническую больницу №1, – рассказала пресс-секретарь ОКБ№2 города Тюмени Анастасия Дембицкая.

ИСТОЧНИК KP.RU