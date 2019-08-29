В колбасе тюменского мясокомбината обнаружены антибиотики

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-29T14:56:37+03:00

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В пробе вареной колбасы «Молочная» производства АО «Мясокомбинат Ялуторовский» обнаружены антибиотики. Тем самым предприятие нарушило требования техрегламента.

– По результатам проведенных лабораторных исследований в составе колбасы обнаружено содержание антибиотика – энрофлоксацина, что является недопустимым. Заместитель генерального директора по производству и сырью мясокомбината был признан виновным и привлечен к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов. Также было выдано предписание об отзыве декларации о соответствии вареной колбасы «Молочная», – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

Там добавили, что предприятие не согласилось с указанными решениями ведомства и обжаловало их в суде. Сначала Ялуторовский районный суд даже отменил постановление управления, однако местный Россельхознадзор в итоге все же добился справедливости в Тюменском областном суде. Таким образом, наказание в виде административного штрафа в отношении должностного лица мясокомбината оставлено в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU