Тюменцы раздали водителям открытки с просьбой о соблюдении ПДД

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-29T14:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В центральном отделении Почты России в Тюмени прошла акция «Открытое письмо водителю». На мероприятие пришли подростки и подписали открытки для водителей с напоминанием о том, как важно быть внимательными на проезжей части всем участникам дорожного движения.

– Открытка с добрыми словами – это приятный сюрприз и теплый знак внимания, вне зависимости от того, кто ее подписал, – отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

Их вручение прошло при участии сотрудников Госавтоинспекции. К мероприятию подключились и взрослые посетители отделения. Часть открыток отправлена по почте. «Уважаемые водители! У меня растут два любознательных малыша. Будьте, пожалуйста, внимательны на дороге!» – такое послание оставила одна из мам. Есть и другие, не менее трогательные: «Дорогой водитель! Будь острожен на проезжей части!», «Водитель! Пропусти пешехода на пешеходном переходе! Жизнь всего одна!», «Прошу быть особенно осторожным у школ и детских садов, потому что там могут бегать дети».

ИСТОЧНИК KP.RU