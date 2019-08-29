Побил всю технику, рассыпал корм для собак: тоболяк сходил в гости к экс-супруге
В Тобольске задержан подозреваемый в умышленном повреждении имущества бывшей жены. Мужчина заехал к ней в гости, но что-то пошло не так.
– Бывший супруг пришел в гости к потерпевшей, между ними произошел конфликт. Заявительница уехала на машине, а подозреваемый со злости повредил ее имущество. Так, под удар попала вся находившаяся в доме бытовая и цифровая техника. На этом мужчина не остановился. Он также рассыпал на пол комбикорм для животных, после чего ретировался, – рассказали подробности произошедшего в управлении МВД по Тюменской области, добавив, что общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. По данному факту возбуждено уголовное дело, нервному тоболяку грозит тюремное заключение до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU