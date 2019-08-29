МЧС: сильный шторм с дождями накроет завтра Тюмень

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-29T13:03:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени на завтра, 30 августа, объявлено штормовое предупреждение. Спасатели не рекомендуют тюменцам отпускать своих детей одних на улицу.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 30 августа и ночью 31 августа в областном центре объявлено штормовое предупреждение. На юге Тюменской области ожидаются сильные дожди с порывами северного ветра до 15-20 метров в секунду.

– В связи с этим возможно увеличение возникновения происшествий, связанных с ухудшением погоды. Главам муниципальных образований, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения рекомендовано организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасатели не рекомендуют при сильном ветре находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков. Также они напоминают, что при сильном ливне не стоит спускаться в углубленные помещения – лучше всего находиться выше подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU