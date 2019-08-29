2019-08-29T12:41:44+03:00
Звезды

Проекты тюменцев – в числе лучших на фестивале «Таврида-АРТ»

Одна из задумок получила 650 тысяч рублей на ее реализацию
Вадим Бегун
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Тюменские проекты понравились жюри "Таврида- Арт". Фото - Алена Воробьева.Тюменские проекты понравились жюри "Таврида- Арт". Фото - Алена Воробьева.
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В Крыму завершился первый фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ». Сюда съехались разработчики творческих идей и направлений со всей страны. Среди них есть и тюменцы, чьи проекты, кстати, были признаны одними из лучших.

Всего на реализацию творческих проектов участников «Тавриды» было выделено почти 87 миллионов рублей. Один миллион в итог получил студент ТюмГУ Даниил Грамотин со своим культурно-образовательным проектом By Foreigners. Молодой человек разрабатывает молодежные туристические маршруты для иностранцев, которые живут в России.

Тюменка Анна Фяскина представила крупный добровольческий проект по развитию малозатратного семейного отдыха и туризма под названием «Золотой карась». По ее словам, в рамках фестиваля в Ишиме у реки на открытом пространстве собрались семьи со всего региона: мужчины рыбачили, женщины посещали мастер-классы, детки играли на интерактивных площадках. Еще одним интересным проектом стала идея тюменца Артура Голубева «КВН: All Inclusive». По словам парня, через игру проходит социализация подрастающего поколения и социокультурная реабилитация. Его проект получил грант в размере 650 тысяч рублей, и реализовывать задумку он начнет уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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