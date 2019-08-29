2019-08-29T11:58:00+03:00
Общество

Александр Моор поздравил участников WorldSkills Kazan 2019 из Тюменской области с успехом на чемпионате

Глава региона опубликовал поздравление на своей страничке в социальной сети
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: с личной странички Александра Моора в соцсетиФото: с личной странички Александра Моора в соцсети
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На своих страничках в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал обращение к участникам чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Kazan 2019. Глава региона поблагодарил ребят за то, что они успешно защитили честь России на всероссийском уровне.

- Ребята, вы - пример того, что труд и стремление к победе всегда приносят результат. Уверен, что ваши навыки, необходимые сегодня в цифровой среде, найдут применение в разных областях экономики нашего региона, - написал Александр Моор.

Золотую медаль в компетенции «Информационная безопасность» завоевали Дмитрий Титов и Виктор Легостаев, медальоны за профессионализм в компетенциях «Сетевое и системное администрирование» и «Облачные технологии» получили Владислав Тетюшкин и Диана Касабова.

В 45-м по счёте чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали. Также в копилке участников – 25 медальонов за профессионализм. На первом месте – сборная Китая, на третьем – сборная Южной Кореи.

Напомним, в мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который проходил в Казани с 22 по 27 августа, приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Ребята соревновались по 56 компетенциям, Россию представили 63 конкурсанта. Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году.

КОНКРЕТНО

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. В WorldSkills Россия вступила в 2012 году, представители Тюменской области участвуют в движении с 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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