2019-08-29T11:22:59+03:00
Происшествия

Торговый центр «Колумб» эвакуировали в Тюмени из-за запаха гари

На месте работают пожарные и скорая помощь
Вадим Бегун
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ТЦ "Колумб" эвакуируют в Тюмени. Фото - Валерия Мелешкина.ТЦ "Колумб" эвакуируют в Тюмени. Фото - Валерия Мелешкина.
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В Тюмени сегодня, 29 августа, из торгового центра «Колумб» эвакуировали посетителей. В социальных сетях появились фотография с места событий.

Как оказалось, людей выпроводили из здания из-за возникшего запаха гари. На месте сейчас находятся машины пожарной и скорой помощи. В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов по этому поводу поступил от ответственного по пожарной безопасности в торговом центре в 11.31. В здании случилось короткое замыкание, но без горения.

По информации регионального МСЧ, сейчас на месте происшествия работают восемь человек личного состава и три единицы техники. Никто не пострадал, пишет городской инфомрационный портал «МегаТюмень».

Ранее, 15 августа, в областном центре горел торговый центр "Гудвин". Тогда произошло загорание вытяжки в ресторане «Кацо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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