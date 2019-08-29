«Это историческая находка»: древний водопровод обнаружили в Тюмени во время дорожных работ

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-29T10:57:11+03:00

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В Тюмени на улице Водопроводной обнаружили загадочную деревянную трубу. Известный тюменский историк Александр Петрушин склоняется к версии, что это древний водопровод.

– Здесь две версии. Первая – канализационная. В начале века в створе улиц Республики и Водопроводная находился большой общественный туалет. Найденная конструкция вполне могла служить в качестве трубопровода для отведения канализационных стоков. Вторая – водопроводная. Короб продолжается и под улицей Республики, и это вполне может быть остатками системы водоснабжения, – заявил краевед Александр Петрушин.

В «ДоСтройТюмень» в свою очередь отметили, что это историческая находка, тайну которой необходимо разгадать и сохранить для будущих поколений тюменцев. Руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских сказал, что ближайшее время конструкцию передадут специалистам музея имени Словцова для дальнейшего изучения. По его информации, квадратный трубопровод – неспецифическая находка, поскольку первые трубы в Сибири делали из бревен, при этом подобные квадратные трубы были весьма популярны в Японии, и сейчас хранятся в одной из музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU