2019-08-29T10:21:39+03:00
Общество

Провели ночь в аэропорту: тюменцы не могут вылететь в Турцию из-за поломки самолета

Пассажиры рейса ожидают посадки уже более десяти часов
Вадим Бегун
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Тюменцы с ночи ждут вылета в Турцию.Тюменцы с ночи ждут вылета в Турцию.Фото: Ольга Крыльцова
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Жители Тюмени уже более десяти часов в местном аэропорту Рощино. Их рейс в Турцию отменили из-за поломки самолета.

«Мы, пассажиры рейса авиакомпании «Ямал», чартерный борт Тюмень-Анталья, который должен был вылететь 29.08 в 1.40 местного времени. В международном зале ожидания сидим уже девятый час. Задержка посадки связана с поломкой судна. Что за поломка и когда ее реально исправят информации нет, просто переносят срок», – рассказали ожидающие свой рейс тюменцы в социальных сетях.

Они также сообщили, что представители компании к ним не выходят, однако им раздали обеды. Обеспокоенные туристы заявляют, что им «уже не очень хочется лететь на этом самолете, который ремонтируют 12 часов». Однако из онлайн-табло, размещенном на официальном сайте воздушной гавани, говорится, что судно должно вылететь в 12.00. В начале первого статус вылета не изменился «Рейс задерживается».

ИСТОЧНИК KP.RU

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