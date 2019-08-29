2019-08-29T12:22:03+03:00
Общество

Школьники Тюмени могут ездить в пригородных поездах с 50-процентной скидкой

Акция начинает действовать с 1 сентября
Вадим Бегун
Поделиться:
Студенты Тюмени будут ездить на поездах со скидкой. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Студенты Тюмени будут ездить на поездах со скидкой. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

C 1 сентября для тюменских школьников и студентов возобновляется действие сезонной скидки на проезд в пригородных поездах. Акция действует на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры.

В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что льгота действительна до 15 июня следующего года. 50-процентная скидка будет действовать при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».

– Скидка предоставляется школьникам и студентам. Для этого нужно предъявить справку, выданную общеобразовательным учреждением или студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год, – добавили в ведомстве, отметив, что оформить льготные проездные документы можно во всех кассах АО «СПК», а также в мобильном приложении «Пригород».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор поздравил участников WorldSkills Kazan 2019 из Тюменской области с успехом на чемпионате
В Тюмени набирают волонтеров для работы на нефтегазовом форуме
Торговый центр «Колумб» эвакуировали в Тюмени из-за запаха гари
«Это историческая находка»: древний водопровод обнаружили в Тюмени во время дорожных работ
Улицу Минскую в Тюмени закрыли до 15 ноября
Провели ночь в аэропорту: тюменцы не могут вылететь в Турцию из-за поломки самолета
Тюменец жил на деньги, вырученные от продажи краденых велосипедов
Более 600 килограммов опасных медицинских отходов нашли в контейнерах Тюмени
Бывшего руководителя Антипинского НПЗ объявили в международный розыск
Грузовая «ГАЗель» сгорела на Алебашевской в Тюмени
Открытие улицы Одесской в Тюмени снова переносится: теперь до конца сентября
Собаки будут искать бомбы в тюменских школах в преддверии Дня знаний
Тюменец обиделся на пьяного друга и угнал его мотоцикл
Дороги у тюменских школ проверят на безопасность к Дню знаний
Второй день подряд на улице Хохрякова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 29 августа в Тюмени: солнца не будет
Два проекта Тюменской области прошли в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT 2019»
В Тюменской области детей и взрослых учат видеомонтажу с голливудскими спецэффектами
Транспортную карту для школьников и студентов можно получить через портал услуг Тюменской области
Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта
Доигралась на бирже: тюменская пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам
Александр Моор осмотрел ход строительства молочно-товарного комплекса в Сладковском районе
Тюменский депздрав ответил на обвинения в халатном отношении к пациенту
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в выпуске мальков чира в реку Таз на Ямале
Тюменка заплатила мошеннице-адвокату 24 миллиона рублей за освобождение мужа
В одном из тюменских ЖК продают самую маленькую квартиру на Урале