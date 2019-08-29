Школьники Тюмени могут ездить в пригородных поездах с 50-процентной скидкой

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-29T12:22:03+03:00

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C 1 сентября для тюменских школьников и студентов возобновляется действие сезонной скидки на проезд в пригородных поездах. Акция действует на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры.

В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что льгота действительна до 15 июня следующего года. 50-процентная скидка будет действовать при приобретении разовых билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка».

– Скидка предоставляется школьникам и студентам. Для этого нужно предъявить справку, выданную общеобразовательным учреждением или студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год, – добавили в ведомстве, отметив, что оформить льготные проездные документы можно во всех кассах АО «СПК», а также в мобильном приложении «Пригород».

ИСТОЧНИК KP.RU